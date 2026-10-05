In der Nacht zum Sonntag haben Passanten gegen 1.45 Uhr am Scheidplatz in Schwabing-West einen schwer verletzten jungen Mann gefunden. Der 21 Jahre alte Münchner lag an der Bushaltestelle in der Belgradstraße am Boden und hatte eine stark blutende Verletzung am Unterkörper, wie ein Polizeisprecher am Sonntagabend der SZ bestätigte. Der Fall sei als versuchtes Tötungsdelikt eingestuft und das Kommissariat 11 der Münchner Kripo eingeschaltet worden. Das Kommissariat 11 ist zuständig für die Aufklärung von Tötungsdelikten wie Mord und Totschlag in der Landeshauptstadt.

Der schwer verletzte Mann wurde umgehend in ein Krankenhaus gebracht und dort notoperiert. Er sei mittlerweile außer Lebensgefahr, teilte ein Polizeisprecher am Montag mit. Nach ersten Erkenntnissen hatte der Mann Stichverletzungen erlitten. Mit welcher Art von Stichwaffe diese zugefügt wurden, könne man aber noch nicht gesichert sagen. Hintergründe und genauer Ablauf der Tat seien bislang noch unbekannt. Die Polizei sucht deshalb nach Zeugen des Geschehens. Eine Sofortfahndung nach einem oder womöglich auch mehreren Tatverdächtigen war ergebnislos verlaufen.

Die Ermittler gehen aktuell aber davon aus, dass der 21-Jährige kein Zufallsopfer war und es möglicherweise eine Vorbeziehung zum Täter gibt. Das Opfer ist selbst polizeibekannt wegen Gewalt- und Eigentumsdelikten.