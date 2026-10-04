Das Kriminalfachdezernat 11 München der Bayerischen Polizei ist zuständig für die Aufklärungen von Tötungsdelikten wie Mord und Totschlag in der Landeshauptstadt. Seit der Nacht auf Sonntag beschäftigt die Mordkommission ein Vorfall am Scheidplatz im Stadtbezirk Schwabing-West.

Kurz vor 2 Uhr wurde dort ein junger Mann am Boden liegend von Passanten aufgefunden. Der etwa 20-Jährige, der in München gemeldet ist, hatte eine blutende Verletzung am Unterkörper, wie ein Polizeisprecher am Sonntagabend der SZ bestätigte. Weil das Verletzungsbild nicht zu dem passe, das sich bei versuchten Körperverletzungen zeige, sei der Fall als versuchtes Tötungsdelikt eingestuft und das Kommissariat 11 eingeschaltet worden.

Dazu, mit welcher Waffe dem Mann die Verletzung zugefügt wurde, könne man noch keine gesicherten Aussagen treffen, so der Polizeisprecher, eine Schusswaffe sei aber auszuschließen. Nach dem Täter wird gefahndet. Am Montag will die Polizei mehr Details zu dem Fall bekanntgeben.