Die amerikanische Schauspielerin Pam Grier spielte zu Beginn in mehreren Frauenknast-Filmen mit, so wie hier in "The Big Doll House" aus dem Jahr 1971.

Von Josef Grübl

Sie sei eine "Long Time Woman", sang sie in einem ihrer Filme; eine Langzeitfrau also, die schon so lange ihre Zeit absitze, dass sie vergessen habe, warum sie überhaupt eingesperrt wurde. Pam Grier wurde vom B-Movie-King Roger Corman entdeckt, er steckte sie ins Gefängnis. Mit Frauenknast-Filmen wie "The Big Doll House" wurde sie Anfang der Siebzigerjahre bekannt. Als schwarze Actionheldin prägte sie das Blaxploitation-Genre, ihre Hits hießen "Coffy" oder "Foxy Brown". 1997 feierte sie ein Comeback als Titelheldin in Quentin Tarantinos lässiger Elmore-Leonard-Verfilmung "Jackie Brown". Und auch heute ist die Schauspielerin noch aktiv, sie hat in insgesamt mehr als 100 Filmen und Serien mitgespielt.

Das Münchner Filmmuseum ehrt Pam Grier im Februar mit einer Hommage, jeweils freitags und samstags um 21 Uhr werden acht ihrer besten Filme gezeigt.

Hommage Pam Grier, Fr., 3., bis Sa., 25. Feb., Filmmuseum, St.-Jakobs-Platz 1