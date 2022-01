Interview von Gerhard Fischer, München

Die "Rosenheim-Cops" liefen Anfang Januar ein paar Minuten, da sagte die Sekretärin Miriam Stockl ihren sehr bekannten Satz: "Es gabat a Leich." Die neue Kommissarin Birte Andresen antwortete: "Bitte, was?" Sophie Melbinger, die aus München stammt, spielt Andresen, die aus Hamburg nach Rosenheim kommt. Melbinger, 36, startete übrigens ausgerechnet in einem Monat, in dem die "Rosenheim-Cops" zwei Jubiläen feiern können: Die Serie gibt es nun seit 20 Jahren und am 25. Januar wird die 500. Folge ausgestrahlt.