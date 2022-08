Thomas Loibl war an drei großen Theatern in München: an den Kammerspielen, am Bayerischen Staatsschauspiel und am Volkstheater.

Von Gerhard Fischer, München

Thomas Loibl und Karl Ove Knausgård standen vor dem Literaturhaus in München und rauchten. Es war nach einer Lesung. Der Norweger Knausgård hatte aus seinem Buch vorgetragen, Loibl hatte die deutsche Übersetzung gelesen. Sie redeten wenig, als sie da standen und rauchten. "You are an actor?", fragte Knausgård, Sie sind ein Schauspieler? "Ja", antwortete Loibl kurz. Beide nahmen einen Zug von ihren Zigaretten. Schweigen. "In Munich?", fragte Knausgård. "Yes", sagte Loibl. "And you live in Oslo?", fragte Loibl zurück. "Yes." "Good." Dann gingen sie wieder rein.