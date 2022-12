Der Schauspieler Florian David Fitz dreht derzeit in München unter größter Geheimhaltung seine erste Netflix-Serie - ein Besuch am Set.

Von Josef Grübl

Wer Film- und Serienfans ärgern will, schafft das am besten, wenn er ihnen Geheimnisse verrät. Das nimmt mitunter absurde Züge an, da jegliche Information als Geheimnisverrat wahrgenommen wird. Ausgesprochen Spoiler-allergische Zeitgenossen sollten also besser nicht weiterlesen: Florian David Fitz dreht gerade in München seine erste Netflix-Serie. "Hello" lautet der Arbeitstitel, es ist ein vierteiliges Drama mit Science-Fiction-, Mystery- und Thriller-Anteilen. Der Kinostar Fitz ("Das perfekte Geheimnis") spielt darin einen Mann, dessen Frau nicht mehr nach Hause kommt. Ihr Flugzeug landet nicht, ist wie vom Erdboden verschwunden. Er wartet also mit der gemeinsamen Tochter vergeblich am Gate. Seine anschließende Suche geht weit über unsere Welt hinaus: Denn seine Frau war Astronautin auf der Internationalen Raumstation ISS, dort hat sie etwas gefunden. Vielleicht aber auch nicht.

Geheimnisvoll geben sich auch die Macher der Serie, die seit Ende September gedreht wird, über die sich alle Beteiligten aber bislang in Stillschweigen hüllten. Selbst die sonst so gut informierten Fachmagazine hatten das Projekt nicht auf dem Schirm. So etwas funktioniert nur, weil es eine reine Streaming-Produktion ist, weil keine Sender, Verleiher oder Filmförderer beteiligt sind. An einem grauen Novembertag erzählen die Produzenten Amir Hamz und Christian Springer auf dem Gelände der Bavaria Studios in Geiselgasteig von dem Projekt. Neben ihnen werden in einem Auto Fitz und seine Filmtochter Yuna Bennett durch die Luft gedreht, immer wieder kopfüber. Man filme gerade einen Unfall, erklärt Hamz, da solle gezeigt werden, was im Wageninneren passiere. In diesem Fall sieht man ein aufgeschrecktes Kind sowie Pappbecher und Kunstglasscherben, die durchs Bild fliegen.

In den Filmstudios in Penzing entstanden die Außenaufnahmenim All

Geflogen werden soll auch in der Halle nebenan, selbst wenn es zum Zeitpunkt des Set-Besuchs noch nicht danach aussieht: Dort bauen Handwerker das Innere der ISS nach, eine komplette Raumstation also, mit Monitoren, Modulen, Schleusen und Schlafkammern. Die Schauspieler sollen an Stahlseilen durchgezogen werden, so simuliert man Schwerelosigkeit. Deswegen hat diese Sperrholz-ISS auch kein Dach. Peri Baumeister spielt die Rolle der Astronautin und verschwundenen Mutter, in einer Pause spricht sie von Signalen im All, denen ihre Figur begegne und die eventuell auf mehr schließen lassen. Dabei achtet sie genau auf ihre Wortwahl, sie dürfe ja nicht zu viel verraten. Kein Geheimnis ist dagegen der bereits abgeschlossene Dreh in den Filmstudios in Penzing, dort entstanden in der sogenannten Hyperbowl die Außenaufnahmen im All.

Wie das Publikum die Serie aufnehmen wird, entscheidet sich in etwa einem Jahr, dann kann man "Hello" weltweit bei Netflix abrufen. Die deutsche Filmbranche ist im Wandel, wo früher fast nur Komödien, Krimis oder Literaturverfilmungen produziert wurden, entstehen nun auch Genrestoffe wie "Blood Red Sky" (Horror), "Souls" (Mystery), "Der Greif" (Fantasy) oder "1899" (Science-Fiction), fürs Streaming oder Pay-TV. Die Ausrichtung ist international, die Filme und Serien werden weltweit gesehen. "Ursprünglich sollte es ein Kinofilm werden", sagt Florian David Fitz über sein neues Projekt, bei dem er auch am Drehbuch mitgeschrieben hat und das die Regisseure Sebastian Hilger und Philipp Leinemann noch bis Weihnachten in München inszenieren.

Deutsche Genrefilme haben es im Kino schwer, die Liste der Flops ist lang. Ein Interesse an solchen Stoffen gibt es aber, das zeigen auch die jüngsten Streaming-Erfolge. Und so wurde aus dem geplanten Film eine vierstündige Miniserie. "Es musste eben anders erzählt werden, mit mehr Geheimnissen und Spannung", sagt Fitz, "damit die Leute dranbleiben und weiterschauen wollen." Der große Geheimnisverrat hat also noch gar nicht begonnen.