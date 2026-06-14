Es ist noch still im Foyer der Schauburg. Nichts zu hören außer dem brummenden Kreisen einer Fliege, bis dumpf der Applaus aus dem Saal dringt und beim Öffnen der Türen aufbraust zum lauten Plappern und Füße scharren von 170 Jugendlichen: Sie tragen Hüfthosen und Adidas-Hosen, Kopftuch und Eyeliner. Sie sehen gar nicht so anders aus als die Jugendlichen, die sie gerade auf der Bühne gesehen haben – nur wenige Jahre jünger.

„Mehrfachleben“ heißt die neue Inszenierung der Schauburg. Sie erzählt die Geschichten von acht Jugendlichen aus München, ihre ganz privaten Geschichten, über Italien, den Jemen, El Salvador, Irak, Rumänien, die Ukraine und natürlich Deutschland. Es sind Geschichten über Asylanträge, Reisepässe, Pizza und Mokka. Über Rassismus und Klischees. Und es sind Familiengeschichten, die geprägt sind vom Fliehen und Ankommen, in erster, zweiter, dritter Generation. Es sind Geschichten übers Deutschsein, über Heimat und was sie eigentlich ist.

„Oma, dein Essen fehlt mir und deine Geschichten. Omi, ich vermisse dich“, erzählt Oleksandra S. Zaruzhko. Sie steht allein auf der Bühne, an der Wand Projektionen einer malerischen Landschaft in der Ukraine, hinter ihr im Halbdunkel stimmt jemand am Klavier ein ukrainisches Lied an, sie singen. Die 17-Jährige lebt erst seit wenigen Jahren in München. Ihre Oma spricht sie nur am Telefon, sie hat Angst um sie. Im Publikum weint ein kleiner Junge.

Die Inszenierung von Ulrike Günther gibt Monologen wie diesen Raum, verliert sich jedoch nicht in Erzählungen, sondern wird ergänzt durch Slapstick-humorige Szenen des Durchgewinkt-Werdens im Asylheim, des Hin und Her zwischen Sprachen. Da rennt etwa Karyos Kiete vom weich-wallenden Arabisch auf der einen zum Deutsch mit seinen „schönen Konsonanten“ auf der anderen Seite der Bühne und wieder zurück. Dazu gibt es Tanz- und Gesangssequenzen oder auch chorisches Sprechen: Ihre gemeinsame Stimme hat viele Akzente.

„Bevor ich es dem Publikum erzähle, erzähle ich es mir selbst“, berichtet Darsteller Lucas Luan Uzquiano Jokisch im Nachhinein. Seine privatesten Gedanken und Erlebnisse auf einer Bühne zu erzählen, das benötige viel Mut. „Einen Schutzvorhang“ müsse man errichten, erzählt auch Kiete. Das sei teils sehr herausfordernd, dennoch: „Es ist total wichtig, dass wir Migrationsgeschichten von jungen Menschen für junge Menschen spielen. Vielleicht ist es für manche Kinder das erste Mal, dass sie sich auf einer Bühne gesehen fühlen.“ Anderen Kinder ermögliche es vielleicht überhaupt, zum ersten Mal mit Migrationsgeschichten in Berührung zu kommen.

Nedo Alić (links) schockiert drei traditionelle rumänischen Tantchen mit Queereness. Philipp Nemenz

Sowohl in den großen Appellen („Ich bin ein Mensch mit einer Geschichte, keine Vorgangsnummer.“), in denen Regisseurin Ulrike Günther und Dramaturgin Anne Richter meist wortgenau die Sprache der Jugendlichen übernommen haben, als auch in den kleinen Details spiegelt sich ihr Identitätsraum. Das Bühnenbild (Andreas A. Strasser) zeigt Neuperlach, das zu Hause für viele außerhalb ihrer weit entfernten Heimat. Die Patchwork-Kostüme (Marie Jaksch) spiegeln die Farben der Flaggen ihrer Heimatländer, bestehen aus Adidas-Tracksuits und bayerischem Karo-Muster, aus eigenen T-Shirts und traditionellen Hemden mit „Eat the rich“- Stickerei.

Überdies thematisieren die Jugendlichen ihre unterschiedlichen kulturellen Einflüsse. So wird unter anderem Kritik am konservativen Familienbild der rumänischen Kultur geäußert oder die Bedeutung eines Songs für die spanischsprachige Gemeinschaft erklärt: Eine sanft gezupfte Gitarre, Lucas Luan Uzquiano Jokisch singt auf Spanisch „Ojala“ und im Publikum singen zwei junge Mädchen leise mit. „Das Lied verbinde ich mit der Heimat meiner Familie, El Salvador. Mein Vater hat das immer gehört“, erzählt er später.

Alltagsgeschichten im Theater

Ulrike Günther betont diese Teilhabe in ihrer Regie-Arbeit, es ist ihre fünfte Inszenierung an der Schauburg. „Ich habe in meiner Theaterarbeit schon lange ein Interesse an echten Alltagsgeschichten, ich würde fast sagen, Zeitzeugenberichten“, so Günther. Auch sie führe ein „Mehrfachleben“ zwischen Deutschland und Belgien und brachte so die Idee an die Schauburg. Dort war man sofort überzeugt. „Wir wollen es hier im Haus schaffen, dass sich Menschen aus unterschiedlichen Blasen begegnen. Das wollten wir auch auf der Bühne thematisieren und damit eine Wechselwirkung erzeugen“, so Anne Richter, die darüber hinaus stellvertretende Intendantin ist.

Es folgten ein Open Call, Auswahlworkshops und die gemeinsame spielerische Erarbeitung des Stücks. Gearbeitet wurde im Schauburg-Lab in Ramersdorf. Dort besteht seit März 2025 ein zweiter Standort, an dem von der „Meze Brotzeit“ bis zum „Writers Lab“ Mitmachmöglichkeiten ab dem Kindergartenalter angeboten werden. Die Schauburg wollte dadurch ihr Haus vor allem für marginalisierte Gruppen weiter öffnen, und ihnen seien die Türen eingerannt worden: „Das ist zum einen schön, zu merken, dass wir das Richtige machen, und zum anderen ist es ein Beweis dafür, wie hoch der Bedarf ist. Wir verkaufen circa 40000 Karten im Jahr, das ist aber noch lange nicht eine Karte pro Kind in München.“, so Richter.

Im Foyer beginnt das Nachgespräch mit der sechsten Klasse einer Mittelschule. Die Theaterpädagogin bittet die Kinder um Fragen an die drei Darsteller, die ihnen von ihren Erfahrungen berichten. Erst ein einzelner, dann einige nach einander, recken sich schmale Finger in die Luft.

Mehrfachleben, ab 13 Jahren, Schauburg am Elisabethplatz, alle Termine unter www.schauburg.net