Es ist gewissermaßen ein umgekehrtes Jane Austen-Sozialexperiment, das Daniel Pfluger mit „Die Asche meines Vaters“ von Soeren Voima zum Auftakt der neuen Spielzeit in der Schauburg inszeniert: Die Angehörigen eines vermögenden Verstorbenen müssen die obere Etage einer Ferienvilla auf Sylt räumen, damit die zwanzigjährige Alleinerbin von knapp 50 Millionen Euro und neue Eigentümerin des Hauses dort ihre beiden Mütter einquartieren kann. Während die Grande Dame der englischsprachigen Literatur die aus solchen Erbfolgen resultierenden Konsequenzen aus der Sicht der schlagartig verarmten – oder vor der Verarmung stehenden – weiblichen Verwandten schilderte, rückt die Schauburg die Perspektive der jungen Erbin in den Fokus: In dieser Rolle, aber auch als Erzählerin (beides famos gespielt von Annelie Straub), ist ihr Blick auf die neue Verwandtschaft von keinerlei Gefühlsballast getrübt.

Wie auch, hat sie diese genau wie ihren Vater doch nie kennengelernt. Dessen Existenz hatten ihre Mütter ihr bislang verschwiegen, ihn als tödlich verunglückten buddhistischen Mönch in ferne Sphären entrückt. „Eine große Lüge“, wirft Sascha ihren Müttern vor, die sich selbst mit einem gewissen Stolz als „arme Kirchenmäuse“ bezeichnen. Die eine ist Krankenschwester, die andere lektoriert schon mal Klassiker: „Goethes Faust II? Kifferliteratur!“ doziert Mama Inga (Sibel Polat) mit offensichtlicher Eigenexpertise.

Liebevolle Eltern sind sie ihrer Tochter, für weitere Geborgenheit sorgt Saschas „Besti“, der non-binäre Franz: Janosch Fries tänzelt selbstbewusst als Begleiter mit nach Sylt. Das Reetgedeckte Haus – „teuer ist die ungeheure Leere ringsum“ konstatiert Franz – ist als Leinwandprojektion präsent. Ihre neuen Verwandten erlebt Sascha als überraschend „schräg, aber herzlich“. Was bleibt Onkel Pitt (Hardy Punzel) und Tante Vroni (Simone Oswald) auch anderes übrig, stehen sie doch vor dem finanziellen Abgrund.

Haben ihrer Tochter Sascha (Annelie Straub, Mitte) einen vermögenden Vater zu gestehen: Mama Nummer eins (Sibel Polat, links) und Mama Nummer zwei (Simone Oswald, rechts). (Foto: Judith Buss Fotografie/Judith Buss)

Blöd verzockt hat sich der Onkel mit leider fünf Millionen Euro Fehlinvestitionen. Entsprechend groß ist der emotionale Druck, den sie nun auf Sascha auszuüben versuchen. Geld benötigt auch Influencer-Cousine Lilly, die ihr Studium zugunsten ihrer „Lippenpflegelinie“ hintangestellt hat. Nur Cousin Max, ein konsumkritischer Klimaaktivist, schert aus der Familienlinie aus. Genau mit diesem „naiven Verhalten“ habe er sich aus der Erbfolge hinauskatapultiert, konstatiert die von Maya Haddad gespielte Freundin des Verstorbenen.

Am Berührendsten gestaltet sich in dieser Gemengelage die Trauerrede des jüngeren Bruders bei der Beerdigung vor der (projizierten) Inselkirche: Das Mikrofon ungelenk mal hier, mal dorthin schwenkend erzählt Onkel Pitt in herzzerreißend banaler Fußballmetaphorik von einer Kindheit, in der die Rollenzuschreibung unter den Brüdern am Spielfeldrand des HSV vom Vater vorgenommen wurde.

Insgesamt eine tolle schauspielerische Ensembleleistung zu einem klug gesetzten Thema. Umso mehr, da die Kluft zwischen Erben und Nichterben sich hierzulande bekanntermaßen vertieft und soziale Ungerechtigkeiten weiter verfestigt. Soll sie ihr Geld behalten, spenden, stiften oder einfach verschleudern?, fragt Sascha sich und die anderen. Am Ende sogar das junge Publikum. Das wild applaudiert. Für welche Lösung auch immer.

Die Asche meines Vaters, ab 14 Jahren, Schauburg am Elisabethplatz, Termine unter schauburg.net.de