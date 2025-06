Die Stadt setzt sich für das Konzept ein, die Wirte ohnehin. Doch Anwohner fühlen sich immer wieder gestört, manche ziehen gar weg. Sind die Schanigärten doch keine Erfolgsgeschichte?

Von Jacqueline Lang

Glaubt man Thomas Zufall, dann hat nahezu jeder Gastronom „diesen einen Anwohner“, der sich an den Schanigärten stört. Ob dem wirklich so ist, lässt sich kaum nachprüfen, aber zumindest im Fall von Zufalls Lokal gibt es da wohl mindestens diesen besagten einen Anwohner, dem es so gar nicht schmeckt, das schräg gegenüber von seiner Wohnung auf der Terrasse des München 72 Menschen den Sommer genießen, zuweilen bis Mitternacht. Die Folge: Es hagelt, spätestens ab Mitte Mai, Lärmbeschwerden.