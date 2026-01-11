Die aktuellen Kurse seien ausgebucht, sagt Stefan Aldenhoven am Telefon. Der 58-Jährige leitet ehrenamtlich die Münchner Schafkopfschule und organisiert zum zweiten Weltschafkopftag an diesem Montag einen Festakt in Eicherloh bei München, bei dem auch erstmals eine Schafkopf-Botschafterin ernannt wird, Landtagspräsidentin Ilse Aigner.
Weltschafkopftag„Thomas Müller könnte bei der Weltmeisterschaft mitspielen“
Lesezeit: 4 Min.
Schafkopfen ist in Mode, gerade bei jungen Leuten und bei Frauen. Stefan Aldenhoven, Leiter der Münchner Schafkopfschule, über die Gründe, Trends bei Turnieren und was Profis ausmacht.
Interview von Philipp Crone
