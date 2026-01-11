Die aktuellen Kurse seien ausgebucht, sagt Stefan Aldenhoven am Telefon. Der 58-Jährige leitet ehrenamtlich die Münchner Schafkopfschule und organisiert zum zweiten Weltschafkopftag an diesem Montag einen Festakt in Eicherloh bei München, bei dem auch erstmals eine Schafkopf-Botschafterin ernannt wird, Landtagspräsidentin Ilse Aigner.