Andi Papelitzky entwirft Kartendecks mit Münchner Prominenten und bekannten Musikern. Von einem, der das Schafkopfen für sich entdeckt hat und dafür plädiert, das Spiel nicht zu ernst zu nehmen.

Von Sabine Buchwald

Gras ist ein grünes Plektrum und Herz ein roter Stimmflügel. Für Schellen steht eine Snare Drum und für Eichel ein Mikrofon. Wem die Farben der bayerischen Spielkarten nicht vertraut sind, der mag jetzt verwundert den Kopf schütteln. Wer was von Schafkopf, Watten oder Neunerln versteht, der wird sich vielleicht freuen über den Einfallsreichtum des Grafikdesigners Andi Papelitzky. Drei Kartendecks zu drei verschiedenen Themen hat sich der Münchner schon einfallen lassen. Der Erfolg, beziehungsweise die Nachfrage von Sammlern und Zockern, stacheln ihn an. Letztlich aber auch der eigene Spaß am Spiel. Vor Kurzem erst hat er das dritte Deck von 32 Karten mit Musikern und „Mucke“-Motiven, wie er es selbst nennt, also aus dem Musikbereich, herausgebracht.