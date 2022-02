Bahnarbeiter und Mitarbeiter des Technischen Hilfswerks verschieben ein Drehgestell einer der aufeinandergeprallten S-Bahnen an der Unfallstelle in der Nähe des Bahnhofes Ebenhausen-Schäftlarn.

Von Ingrid Fuchs, Claudia Koestler und Arnold Zimprich

Technischer Fehler oder menschliches Versagen? Um diese Frage geht es drei Tage nach dem S-Bahn-Unglück bei Schäftlarn. Zwei mit 95 Menschen besetzte Züge waren am Montagnachmittag im Berufsverkehr auf eingleisiger Strecke frontal zusammengestoßen. Ein Fahrgast wurde getötet, 18 Menschen wurden verletzt, sechs von ihnen schwer. Nun ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen einen der beiden Triebwagenführer. Nach derzeitigem Stand habe der 54-Jährige nach dem Halt in Ebenhausen seine Fahrt Richtung München fortgesetzt und dabei vermutlich ein Haltesignal überfahren, teilten Ermittler am Donnerstag in München mit.

Beide Zugführer seien noch im Krankenhaus, sagte Oberstaatsanwältin Anne Leiding bei einer Pressekonferenz - einer von ihnen werde als Beschuldigter geführt, er sei bereits vernommen worden und es habe eine Wohnungsdurchsuchung bei ihm gegeben. Beide Männer seien beim Zusammenstoß nüchtern gewesen, derzeit werden unter anderem die Handys untersucht. Es gebe, so betonte Leiding, noch keine abschließenden Erkenntnisse.

Was bislang bekannt ist: Die Unfallstrecke ist mit einer elektronischen Sicherung ausgestattet, die Züge im Notfall automatisch bremst. Dieses System hat offenbar auch angeschlagen und mindestens einen Zug gebremst. Grundsätzlich kann ein Lokführer diese Sicherung wieder deaktivieren. Um Klarheit über den Unfallverlauf zu gewinnen, stellten die Ermittler die Fahrtenschreiber der beiden Triebwagen sicher. In den vergangenen Tagen war aus dem bayerischen Innenministerium deshalb bereits zu vernehmen, dass technisches Versagen wohl eher ausgeschlossen werden könne.

Sollte es sich um menschliches Versagen handeln, gebe es auch da noch Abstufungen zu beachten, sagte Oberstaatsanwältin Leiding: "Menschliches Versagen ist nicht gleichzusetzen mit vorsätzlichem Handeln, da gibt es einen großen Unterschied in rechtlicher Hinsicht." Da die zu untersuchende Datenmenge mit der eines Flugzeugunglücks zu vergleichen sei, brauche es Geduld, sagte Leiding. Erst am Ende könnten Fehler zugeordnet werden.

An Ort und Stelle sind die Ermittlungen von Polizei und Eisenbahnbundesamt vorerst abgeschlossen, die Bergung der kollidierten Züge hat am Donnerstagmorgen begonnen - trotz der heftigen Böen von Sturm Ylenia. Noch am Mittwoch lagen neben den Gleisen Trümmer, darunter herausgerissene S-Bahn-Türen, Sitzpolster, Teile der Seitenverkleidung und Elektronik.

Mit Hilfe von Kränen werden die havarierten Fahrzeuge nun geborgen. Gegen acht Uhr morgens ist einem Sprecher der Deutschen Bahn zufolge der Autokran gebracht worden, seit etwa zehn Uhr steht dieser auf der B 11 postiert an jener Stelle, wo an der Böschung oberhalb der Straße die Schienen verlaufen und die beiden Züge ineinander verkeilt sind.

Seit acht Uhr morgens steht der Kran auf der Straße - und soll Fahrzeugteile vom Hochdamm heben. (Foto: Hartmut Pöstges)

Der Plan ist, die Bahn, die in Richtung München steht, mit dem Kran anzuheben, so dass ein sogenanntes Drehgelenk untergeschoben werden kann. Damit der Kran agieren kann, wurden bereits die Oberleitungen abmontiert. Eine Diesellok steht parat, um den hinteren Teil des Zuges dann in Richtung München abzuschleppen.

Ähnlich könnte auch mit dem Zug, der in Richtung Wolfratshausen steht, verfahren werden, allerdings ist da die Sachlage noch komplexer. Denn womöglich muss hierfür ein Teil des vorderen Zuges abgeschnitten werden, ehe ein Drehgelenk untergeschoben werden kann.

Der Aufprall der beiden Züge hat auch große Schäden im Gleisbett verursacht: Krampen, die die Gleise halten, wurden über mehrere Meter herausgerissen. Ob das repariert werden kann oder das Gleisbett auf einer Länge von 20 bis 30 Metern erneuert werden muss, lässt sich derzeit noch nicht sagen.

Es wird von zahlreichen schaulustigen Personen an den Absperrungen berichtet. Die Polizei hat das Gelände und insbesondere den Straßenabschnitt inklusive der Straße, die vom Kloster Schäftlarn zur B 11 führt, gesperrt und bemüht sich, Neugierige abzuhalten. Denn die Bergung geht mit der Gefahr umherfliegender Trümmerteile einher.