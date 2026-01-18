Zum Hauptinhalt springen

Tradition in München„Alarm, Alarm“ – die Schäffler kommen

Lesezeit: 5 Min.

Zu neun Aufritten fahren die Schäffler alleine am Samstag mit ihrem Bus. Den vorletzten absolvieren sie in Hadern.
Zu neun Aufritten fahren die Schäffler alleine am Samstag mit ihrem Bus. Den vorletzten absolvieren sie in Hadern. (Foto: Catherina Hess)

Löcher in den Schuhen, Partylichter im Bus und jede Menge Ausdauer: Alle sieben Jahre tanzen die Schäffler in München. Neun Auftritte sind es an diesem Samstag. Wie die Tänzer sich vorbereiten – und welche Frau als einzige einen Platz unter lauter Männern hat.

Von Nicole Graner

Der Arbeitsauftrag ist klar definiert: winken, lächeln, tanzen und Menschen glücklich machen. Bloß: Für einen wahren Münchner Schäfflertänzer sind diese Aufgaben eigentlich kein Auftrag, sondern ein Gefühl, das er lebt und alle sieben Jahre verschenken will: Freude.

