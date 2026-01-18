Der Arbeitsauftrag ist klar definiert: winken, lächeln, tanzen und Menschen glücklich machen. Bloß: Für einen wahren Münchner Schäfflertänzer sind diese Aufgaben eigentlich kein Auftrag, sondern ein Gefühl, das er lebt und alle sieben Jahre verschenken will: Freude.
Tradition in München„Alarm, Alarm“ – die Schäffler kommen
Lesezeit: 5 Min.
Löcher in den Schuhen, Partylichter im Bus und jede Menge Ausdauer: Alle sieben Jahre tanzen die Schäffler in München. Neun Auftritte sind es an diesem Samstag. Wie die Tänzer sich vorbereiten – und welche Frau als einzige einen Platz unter lauter Männern hat.
Von Nicole Graner
Brauchtum:Münchens außergewöhnliche Traditionen und ihre Geheimnisse
Warum tanzen die Schäffler? Was passiert an einem Julisonntag in aller Früh am Chinesischen Turm? Welche jungen Männer stürzen sich in den Fischbrunnen? Was hinter Münchens kuriosen Bräuchen steckt.
Lesen Sie mehr zum Thema