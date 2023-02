In München findet gerade einer der bedeutendsten Frauen-Wettbewerbe im Schach statt. Die einzige deutsche Großmeisterin tritt dort gegen die weltbesten Spielerinnen an. Ein Blick hinter die Kulissen eines Turniers, das Tausende live im Internet verfolgen.

Von Patrik Stäbler

Die Leibesvisitation am Eingang hat Elisabeth Pähtz erfolgreich hinter sich gebracht. Nun sitzt die 38-Jährige im Raum "Hofgarten" des Hotels "Vier Jahreszeiten" und wartet, den Kopf in die Hände gestützt, den Blick auf das Schachbrett vor ihr geheftet, wo die Figuren noch auf den Anfangspositionen stehen. Es ist kurz vor 15 Uhr, gleich wird es die einzige deutsche Großmeisterin mit einer der weltbesten Spielerinnen zu tun bekommen - so wie an den vorangegangenen und auch den kommenden Tagen bis zum 13. Februar. Anlass ist der "Women's Grand Prix" des Schachweltverbands Fide, eines der bedeutendsten Frauen-Turniere überhaupt, das heuer erstmals in München gastiert.