In München findet gerade einer der bedeutendsten Frauen-Wettbewerbe im Schach statt. Die einzige deutsche Großmeisterin tritt dort gegen die weltbesten Spielerinnen an. Trotz des freien Eintritts ist der Andrang überschaubar.

Von Patrik Stäbler

Die Leibesvisitation am Eingang hat Elisabeth Pähtz erfolgreich hinter sich gebracht. Nun sitzt die 38-Jährige im Raum "Hofgarten" des Hotels "Vier Jahreszeiten" und wartet, den Kopf in die Hände gestützt, den Blick auf das Schachbrett vor ihr geheftet, wo die Figuren noch auf den Anfangspositionen stehen. Es ist kurz vor 15 Uhr, gleich wird es die einzige deutsche Großmeisterin mit einer der weltbesten Spielerinnen zu tun bekommen - so wie an den vorangegangenen und auch den kommenden Tagen bis zum 13. Februar. Anlass ist der "Women's Grand Prix" des Schachweltverbands Fide, eines der bedeutendsten Frauen-Turniere überhaupt, das heuer erstmals in München gastiert.

Wenige Minuten nach Pähtz nimmt vis-à-vis von ihr Harika Dronavalli Platz. Auch die Inderin ist am Eingang kontrolliert und ihre Handtasche durchsucht worden, um sicherzugehen, dass sie weder ein Smartphone noch andere unerlaubte Hilfsmittel dabei hat. Gestattet sind bloß Kugelschreiber und ein Block, auf dem die Spielerinnen später die Züge notieren werden. Die 32-Jährige - sie ist Nummer zwölf der Frauen-Weltrangliste und damit zehn Ränge vor Pähtz - streckt ihrer Gegnerin den Arm entgegen. Ohne sich eines Blickes zu würdigen tauschen die beiden einen Handschlag aus, danach fixieren sie wieder das Brett.

Ganz ähnlich läuft es an den übrigen fünf Tischen im Raum ab, wo zehn weitere Schachspielerinnen aus aller Welt auf das Startsignal warten. Exakt um 15 Uhr ertönt die Stimme des Schiedsrichters: "It's three pm now, please start the clocks" - es ist jetzt drei Uhr, bitte starten Sie die Uhren. Pähtz greift nach einem weißen Bauern, rückt die Figur nach vorne und drückt auf die Schachuhr.

Nun geht es also los, das Spiel mit simplen Regeln und fast grenzenloser Komplexität, das Zigmillionen Menschen weltweit fasziniert und das Stoff für unzählige Bücher und Filme geliefert hat - zuletzt etwa für die Erfolgsserie "Das Damengambit", an die man hier im "Vier Jahreszeiten" inmitten so vieler Großmeisterinnen natürlich denken muss.

"Die Serie hat gerade beim Online-Schach zu einem wahnsinnigen Boom geführt", sagt Roman Krulich, der für das Gespräch in die Hotellobby gekommen ist, schließlich darf im Raum "Hofgarten" jetzt nicht mal geflüstert werden, um die Spielerinnen nicht zu stören. Der 60-jährige Unternehmer ist seit Kindesbeinen leidenschaftlicher Schachspieler, hat in München eine Schachakademie und die Schachstiftung gegründet, die sich der Förderung des Sports in Grundschulen verschrieben hat. Und er ist auch verantwortlich dafür, dass nach langen Jahren wieder einmal ein hochkarätiges Schachturnier in der Stadt stattfindet. Denn bei dieser zweiten Station der Grand-Prix-Serie, bei der ein Preisgeld von 80 000 Euro ausgelobt ist, tritt Krulichs Immobilienfirma als Sponsor auf.

Das Stelldichein der Großmeisterinnen solle den Sport hierzulande fördern, sagt Krulich. Er selbst habe als Teenager einmal ein Schachturnier besucht. "Und auf der Toilette habe ich Boris Spasski getroffen", erzählt Krulich und lacht. "Das war für mich etwas ganz Besonders - auch wenn ich mich nicht getraut habe, ihn anzusprechen."

So wie Krulich damals der russischen Schach-Legende begegnete, so können auch hier im Hotel die Zuschauerinnen und Zuschauer den Großmeisterinnen nahe kommen und ihnen beim Spielen über die Schulter blicken. Das größte Interesse gilt dabei Elisabeth Pähtz.

Der 16-jährige Iwan Dietz ist mit seinem Vater gekommen, er selbst spielt Schach beim FC Bayern München und hat den Grand Prix bisher online verfolgt. "Aber ein Spiel live zu sehen, ist natürlich viel interessanter", sagt Dietz. "Allein die Atmosphäre im Raum mitzukriegen, ist wirklich beeindruckend." Ganz ähnlich klingt das bei Martin Brauckmann, der mit seinen zwei kleinen Kindern aus Grafing angereist ist. "So ein hochklassiges Turnier und nur 39 Autominuten entfernt", sagt der 48-Jährige, der bei der Schachunion Ebersberg-Grafing spielt. "Das darf man sich nicht entgehen lassen."

Die Partien werden im Internet übertragen, Tausende schauen so zu

Insgesamt bleibt der Andrang aber überschaubar: Trotz freiem Eintritt zieht das Turnier kaum mehr als 30 Schaulustige pro Tag an. Daheim an den Rechnern jedoch würden jeden Nachmittag bis zu 10 000 Menschen die Spiele verfolgen, sagt Fide-Sprecher David Llada. Daher liege der Fokus des Verbands bei dem Turnier auch auf einem professionellen Livestream samt Kommentar des Münchner Großmeisters Stefan Kindermann und der österreichischen Meisterin Veronika Exler.

Damit die Schach-Fans am Monitor nicht nur die Bretter, sondern auch die Spielerinnen im Blick haben, sind neben Pähtz und Dronavalli Kameras aufgestellt; dazu hängt an der Decke ein wuchtiger Scheinwerfer. Eine Stunde dauert ihr Spiel mittlerweile an, und während die Inderin gerade aufgestanden ist, durch den Raum wandert und die Stellungen der anderen Partien begutachtet, grübelt die Deutsche über dem Brett und kneift angestrengt die Augen zusammen.

1985 in Erfurt geboren, wird Pähtz von Kindesbeinen an von ihrem Vater Thomas Pähtz trainiert, selbst ein Schachgroßmeister. Diesen Titel hat im vergangenen November auch die 38-Jährige erhalten - erst als 40. Frau überhaupt. Zum Vergleich: Bei den Männern gibt es mehr als 1700 Großmeister. Ein Grund für dieses Ungleichgewicht ist die Tatsache, dass lediglich 15 Prozent aller Schachspielenden weiblich sind. Das Ziel der Fide sei es, dieses Missverhältnis auszugleichen, sagt Sprecher Llada. Und genau dazu brauche es neben den offenen Turnieren auch solche speziell für Frauen, wie bei der Grand-Prix-Serie. Schließlich ermöglichten sie es den Spitzenspielerinnen, vom Schach zu leben, sagt Llada. "Und es ist wichtig, dass wir Frauen als Vorbilder haben, um Mädchen zum Schach zu bringen."

In Deutschland ist ein solches Aushängeschild Elisabeth Pähtz, deren Partie inzwischen beendet ist. Nach 25 Zügen steht ein Remis zu Buche, wodurch sie im Gesamtklassement den Anschluss zur Spitzengruppe hält. Für Pähtz geht es nun zurück aufs Hotelzimmer, wo sie sich auf die nächste Gegnerin, das nächste Spiel und den nächsten Tag vorbereiten wird. Wenn es um 15 Uhr wieder heißt: "Please start the clocks."