Beim Wühlen in Archiven statt beim Graben in der Erde haben Münchner Paläontologen eine neue Raubsaurierart aus Nordafrika entdeckt. Dazu werteten Dinosaurier-Forscher etwa 80 Jahre alte Fotos aus dem Archiv aus, wie die Staatlichen Naturwissenschaftlichen Sammlungen Bayerns gemeinsam mit der Ludwig-Maximilians-Universität München am Mittwoch mitteilten.