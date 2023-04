Eine 57-Jährige will die Kabine zum ersten Mal benutzen, doch dann geht sie in Flammen auf. Zwei Männer kommen ihr zu Hilfe - und müssen wegen Rauchvergiftungen behandelt werden.

Beim Brand einer mobilen Infrarotsauna sind am Montagabend in der Trogerstraße in Haidhausen drei Menschen verletzt worden: Eine 57 Jahre alte Frau erlitt Brandwunden am Fuß, zwei Ersthelfer wurden wegen Rauchvergiftungen behandelt. Nachdem die 57-Jährige die neue Kabine erstmals benutzt hatte, war diese aus noch ungeklärter Ursache in Brand geraten.

Ein 51 Jahre alter Nachbar des Mehrfamilienhauses und ein 40 Jahre alter Angestellter eines gegenüberliegenden Hotels wurden auf die Rufe der Frau aufmerksam und halfen beim Löschen, bis die Feuerwehr eintraf. Brandexperten des Landeskriminalamtes untersuchen die Sauna nun hinsichtlich eines möglichen Produktfehlers. Der Sachschaden in der völlig verrußten Wohnung beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mehrere Zehntausend Euro.