1. August 2018, 15:33 Uhr München "Satt und Glücklich" - das neue Ausgehportal der Süddeutschen Zeitung

Auf der Suche nach dem besten Frühstück in Haidhausen? Einer guten Bar in Schwabing? Oder dem besten Italiener Münchens? Wir haben mehr als 700 Tipps für Sie.

Kennen Sie Münchens beste Italiener? Wo isst man gut und günstig mit der Familie, wo kann man mit Freunden etwas Neues ausprobieren? Welche Sterne-Restaurants hat die Stadt zu bieten, wo sind die gemütlichsten Biergärten? Und treffen Sie sich nach der Arbeit mit den Kollegen lieber in einer schicken Cocktailbar oder auf ein Bier in der Eckkneipe?

"Satt und Glücklich", das neue Portal der Süddeutschen Zeitung, hat immer einen Tipp parat. SZ-Autoren testen Woche für Woche neue Restaurants, Bars und Cafés in München - lassen Sie sich davon inspirieren. Die Redaktion fasst all diese Berichte und Kritiken auf der neuen Seite sattglücklich.de zusammen.

Suchen Sie mit Filtern, worauf Sie Lust haben: Frühstücken in Haidhausen, ein bayerisches Wirtshaus in der Maxvorstadt, die schönsten Sonnenterrassen Münchens. Finden Sie heraus, was das Westend zu bieten hat. Oder sehen Sie in der Kartenansicht nach, welche Lokale in Ihrer Nähe liegen.

Damit Ihnen nichts entgeht, abonnieren Sie einfach unseren kostenlosen Mail-Newsletter. Er liefert jede Woche ein Update mit den neusten Nachrichten, Testberichten und Empfehlungen, wo Sie in München gerade am besten "Satt und Glücklich" werden. Weitere Informationen erhalten Sie unter sattglücklich.de

Sie nutzen unterwegs lieber den Facebook-Messenger? Dann schreiben Sie über die SZ-München-Facebookseite unserem neuen Chatbot, wonach Sie gerade suchen: "Italienisches Restaurant in Schwabing", "Wo gibt es eine gute Bar in der Isarvorstadt?" oder "Frühstück in Neuhausen" - wir haben unzählige Tipps für Sie. Auch hier können Sie alle Neuigkeiten aus der Münchner Gastro-Szene abonnieren - und auf Wunsch auch alle Nachrichten aus Ihren Lieblingsstadtvierteln. Hier geht es zum München-Chatbot: www.sz.de/muenchen-bot