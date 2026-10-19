Sarah Thonig hat nicht nur eine Leidenschaft für Star Wars. Die Schauspielerin aus der Serie „Rosenheim-Cops“ kann auch recht überzeugend erklären, was an Vorabendserien dran ist. Nun ist die 34-Jährige bald auch im Kino zu sehen.

Der leicht knisternde Moment kommt relativ unvermittelt. Es deutet bis zu diesem Moment noch nicht so viel darauf hin, dass es sich hier um eine ausgesprochen unterhaltsame Person handeln könnte. Sarah Thonig, 34, ist Schauspielerin. Treffen im Café, Cappuccino mit Hafermilch, dezent elegantes Outfit, dezent elegante Antworten zu den Fragen, die man eben beantworten muss, wenn man eine Schauspielerin ist, deren Karriere gerade Fahrt aufgenommen hat. Wie sie dazu kam (Theater-AG in der Grundschule) oder das Arbeiten am Set der „Rosenheim-Cops“ (wie eine Familie). Bis dann der Satz fällt: „Ich besitze mehr als ein Laserschwert.“