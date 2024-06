Von Marvin Zubrod, München

„From Sarah with Love“ steht in Großbuchstaben auf dem T-Shirt von Sarah Connor. Schließlich geht es am Dienstagabend bei der 44-Jährigen mal wieder um die Liebe. Da wäre zum Beispiel die Zeile „Vincent kriegt keinen hoch, wenn er an Mädchen denkt“ aus ihrem 2019 erschienenen Studioalbum Herz Kraft Werke. Das Lied schildert die Erfahrungen eines pubertierenden, homosexuellen Jungen. Und hier liegt vielleicht die größte Stärke Connors. Sie kann sich in viele Rollen hineinversetzen. Ob als einfühlsame Mutter („Vincent“), betrogene Braut („Kommst du mit ihr“) oder beste Freundin („Bonnie & Clyde“, am Dienstagabend gemeinsam mit Johannes Oerding): Connor singt über das Leben. Und sie singt auf Deutsch.