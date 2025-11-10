Münchens jüngste Sportarena zählt zu den weltweit schönsten Sportstätten. Seit einem Jahr wird der SAP Garden , die Mehrzweckhalle im Olympiapark , von den Eishockey- und Basketball-Teams des EHC Red Bull und des FC Bayern München bespielt. Nun nahm sie der Prix Versailles in die Liste der bemerkenswertesten Sportgebäude auf.

Der Architektur- und Designpreis wird seit 2015 jährlich zusammen mit der Unesco vergeben. Die Organisation für Bildung, Wissenschaft und Kultur der Vereinten Nationen engagiert sich, weil sie hervorheben will, welche Rolle „Wirtschaftsakteure in allen Sektoren bei der Verschönerung und Verbesserung der Lebensbedingungen spielen können“.

Der Kreis der Gebäude, die für den Preis in Betracht kommen, wurde sukzessive erweitert. Zunächst ging es hauptsächlich um Museumsbauten, 2017 kamen auch Shopping-Center hinzu. Seit 2019 werden ebenfalls Universitätsbauten, Bahnhöfe und Sportbauten bedacht. Seit 2020 sind Flughäfen preiswürdig.

Um sich zu qualifizieren, müssen Gebäude eine besondere Architektur aufweisen, Innovationen bieten, nachhaltig sein und gut in das Umfeld eingebunden sein. Der im September 2024 eröffnete SAP Garden wurde vom dänischen Architekturbüro 3XN entworfen, für ihn wurde das Stadion abgerissen, in dem bei den Olympischen Spielen 1972 die Bahnradwettbewerbe stattfanden. Er wird von der Red Bull Stadion GmbH betrieben.

Die Nominierung erfolgt in der Kategorie „World’s Most Beautiful Arenas 2025“, in der fünf weitere Neubauten aus China, Japan, Frankreich und den USA geführt werden. Am 4. Dezember entscheidet sich bei der Preisverleihung im Unesco-Hauptquartier in Paris, welche der nominierten Sportstätten zusätzlich mit einem der drei Weltpreise ausgezeichnet wird.

„Die Erwartungen an diese kürzlich eingeweihten Arenen sind hoch“, so Jérôme Gouadain, der Generalsekretär des Prix Versailles: „Da sie in die Zukunft investieren, sollen sie generationenübergreifende Verbindungen, internationalen Austausch und lokale Begegnungen fördern. Daher wird von dieser Infrastruktur zunehmend erwartet, dass sie sich nicht nur nahtlos in die Stadt und die Region einfügt, sondern auch die Wünsche ihrer Bevölkerung berücksichtigt, Besucher inspiriert und Teil des regionalen Erbes wird.“

Die weiteren nominierten Gebäude:

Das International Football Centre in Xi’an/China. (Foto: P. K. Koo/Wikipedia)

Die Arena „Le Colisée“ in Chartres/Frankreich. (Foto: Studio Martino)

Der Kagawa Prefectural Baseball Complex in Takamatsu City/Japan. (Foto: Sanaa)

Der Caesars Superdome in New Orleans/USA. (Foto: Tia Dufour; DHS photo/Wikipedia)