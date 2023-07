Ein Brandstifter hat schon wieder Feuer gelegt auf der Baustelle des SAP Garden im Olympiapark. Dieses Mal brannte es laut Polizei sogar an zwei unterschiedlichen Stellen. Am Donnerstagnachmittag entdeckten Bauarbeiter zweimal brennendes Dämmmaterial. Sie konnten die kleinen Brände allerdings selbst löschen, noch bevor die Feuerwehr an der künftigen Sportarena angekommen war. Verletzt wurde niemand.

Seit dem 14. Juni war es bereits das fünfte Mal, dass Feuer auf dem abgesperrten Gelände am Toni-Merkens-Weg ausgebrochen ist. Bereits nach dem vierten Brand hatte die Betreibergesellschaft Red Bull GmbH eine Belohnung von 10 000 Euro ausgelobt für Hinweise zur Tat oder zum Täter - bisher ohne Erfolg. Die neue Sportarena soll künftig als Spielstätte der Eishockey-Profis von Red Bull München und der Basketballer des FC Bayern dienen. Die Eröffnung war zuletzt im Jahr 2024 geplant.