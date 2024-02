Ursprünglich sollte der SAP Garden bis Ende 2022 fertig sein, nach mehreren Verzögerungen steht nun ein Termin: Die neue Sportarena im Olympiapark wird am 27. September mit einem Eishockey-Spiel des EHC Red Bull München gegen ein NHL-Team eröffnet. Welche Mannschaft aus der besten Eishockey-Liga der Welt kommt, werde in den kommenden Wochen bekannt gegeben, teilte Red Bull am Montag mit. Neben dem Showmatch am Freitagabend sind an dem Eröffnungswochenende noch ein Tag der offenen Tür am 28. September sowie zum Abschluss am Tag darauf ein Spiel der Basketballer des FC Bayern geplant.