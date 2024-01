Von Allegra Knobloch

Halbnackte Körper winden sich an der Raumdecke, begleitet von sinnlicher Vokalmusik. Spätestens jetzt mag einen wundern, dass es Gottes Haus ist, in dem man es sich gerade gemütlich gemacht hat. Genauer: die evangelisch-lutherische Kirche Sankt Markus in der Maxvorstadt. Statt der üblichen Stuhlreihen gibt es in der Mitte des neogotischen Innenraums eine Landschaft aus Sitzsäcken. Sie komme wahrscheinlich nie wieder daraus hoch, witzelt eine Besucherin, die sich in einen Sitzsack fallen lässt. Für weniger Abenteuerlustige stehen Stühle um das ungewöhnliche Setting herum bereit. Sobald das Licht ausgeht und die Musik einsetzt, heißt es 30 Minuten lang den Kopf in den Nacken legen. Doch die Körperakrobatik wird belohnt.