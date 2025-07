Die Bundesregierung will in den kommenden Jahren mehrere Hundert Millionen Euro in die Sanitätsakademie der Bundeswehr in München investieren. „Wir planen, hier 500 Millionen in den nächsten Jahren zu investieren. Langfristig werden das 800 Millionen sein“, sagte Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) bei seinem Truppenbesuch am Standort in der bayerischen Landeshauptstadt.