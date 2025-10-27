„Frohes Neues!“ Später im Jahr als üblich wünschen sich im Münchner Nationaltheater die Mitarbeiter Glück für die kommende Spielzeit. Zwölf Wochen war das Haus in der „Sommerpause“. Wegen umfangreicher Sanierungsarbeiten hat diese sich diese vom 1. August bis Ende Oktober hingezogen. Längst ist Herbst, in den Supermärkten gibt’s schon Lebkuchen zu kaufen. Eine seltsame Mischung aus Anspannung und Vorfreude spürt, wer in diesen Tagen, kurz vor Saisonstart, durch die Staatsoper läuft.
Nationaltheater vor der neuen SpielzeitWie saniert man das zweitgrößte Opernhaus der Welt?
Zwölf Wochen hat die Sommerpause an der Bayerischen Staatsoper gedauert. Für 13 Millionen Euro wurde das Nationaltheater saniert, um den weiteren Betrieb zu sichern. Eindrücke kurz vor dem Start der neuen Spielzeit.
Von Jutta Czeguhn
