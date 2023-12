Von Julian Raff

Wenn es ums Geschäft geht, weht durch angesagte Münchner Wohnstraßen ein rauer Wind. Was sich aber derzeit im Gärtnerplatzviertel abspielt, dürfte den Rahmen des Üblichen sprengen. Seit drei Monaten harrt eine Handvoll Bewohner in einer Sanierungs-Baustelle an der Klenzestraße 15 ohne Wasser und Heizung aus, da sich Eigentümer und Mieter nicht über Ersatzwohnungen oder Abfindungen einigen können. Weiter südlich, an der Klenzestraße 47, will das gleiche Eigentümer-Ehepaar ein weiteres, in die Jahre gekommenes Wohngebäude sanieren, manche mutmaßen: luxussanieren. Auch dort widersetzen sich Mieter und nehmen dafür unzumutbare Bedingungen in Kauf.