„Ich will schon etwas Sinnvolles machen auf der Welt“, sagt Samuel Koch. Veränderungspotenzial im Zusammenleben gebe es genug. Der Schauspieler, der seit seinem Unfall bei „Wetten, dass..?“ querschnittsgelähmt ist, scheint in diesem Ansinnen unermüdlich. Direkt vor dem Interview hat er zwei Meetings absolviert, eines für seinen Verein „Samuel Koch und Freunde e.V. – Wir helfen Helfern“. Ziemlich durchgetaktet ist er unterwegs. Im Theater, sagt er, könne man auf sehr freudige Art und Weise zum Nachdenken anregen. Das tut er auch in seiner Rolle als Wallenstein an den Münchner Kammerspielen. Für diese erhält er nun den Bayerischen Kunstpreis, für die „Performance des Jahres“.

SZ: Was ist für Sie das Anstrengendste an der Theaterarbeit?

Samuel Koch: Ich bin so komisch kultiviert, dass ich ja Anstrengung mag und wichtig finde. Was oftmals als anstrengend eingestuft wird, daraus ziehe ich gerne Kraft. Nach sieben Stunden „Wallenstein“ zum Beispiel frage ich manchmal zum Spaß: Wollen wir noch mal?

Sieben Stunden auf der Bühne zu spielen, ist also nicht die größte Herausforderung am Theater?

Wie bei vielem im Leben sind für mich die zwischenmenschlichen Reibungen das Spannendste aber auch das Anstrengendste. Ich habe den Eindruck, man erschafft mit jeder Theaterproduktion ein Ding der Unmöglichkeit. Es kommen so viele Menschen zusammen – vom bodenständigsten Handwerk bis zur abstrakten Gestaltung. Die kreativen Fantasien übereinanderzulegen, Abstriche zu machen und dann die Kompromisse auszuhalten – das fordert mich am meisten heraus.

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Der 84-jährige Manfred Zapatka hat kürzlich gesagt, trotz der Quälerei stellt er sich kein Leben ohne Bühne vor. Wie ist das bei Ihnen?

Manchmal sage ich zynisch: Ich mache das auch aus Mangel an attraktiven Alternativen. Ich habe mein erstes Vorsprechen hier 2009 an der Otto-Falckenberg-Schule gehabt. Ich war fasziniert von den Menschen, wie sie denken und wie sie in der Lage sind, auszudrücken, was sie fühlen. Das war ein Aspekt, Schauspieler zu werden, und der andere Aspekt war der, was das Studium ausmacht.

Sie meinen die körperliche Ausbildung an der Schauspielschule?

Eine Lehreinheit ist Akrobatik, eine andere Fechten, eine Reiten, eine Tanzen. Nach meinem Crash dachte ich, dass es nichts Bescheuerteres gibt, als in meinem Zustand Schauspieler zu werden. Vieles von meinem privaten und auch beruflichen Leben ist sehr weit entfernt von dem, was ich eigentlich will oder mal gewollt habe. Jetzt denke ich: Vielleicht gab es gar nichts Besseres, was ich hätte tun können, als in meinem Zustand nur mit Stimme und Geist zu arbeiten. Ich bräuchte dafür gar nicht unbedingt die Bühne. Aber das Theater ist ein wunderbares Medium, weil es so viele Möglichkeiten bietet, die Menschen zum Nachdenken anzuregen.

Sie touren sehr viel mit Ihren unterschiedlichen Projekten. Ist Barrierefreiheit ein Problem?

In Vorgesprächen ist das immer ein Thema. Zumindest in Deutschland. Rampe, Bühne, Fahrstühle und so weiter. In vielen anderen Ländern, unter anderem Österreich oder Schweiz, ist man da schon weiter. Da haben sie geschafft, was wir jetzt gerade nicht schaffen: Dort streben sie per Gesetz grundsätzliche Barrierefreiheit an. In Deutschland hingegen strebt man zwar bis 2035 Barrierefreiheit an, allerdings nur für Bundesbauten. Der Rest bleibt freiwillig.

Der „Wallenstein“ an den Münchner Kammerspielen dauert sieben Stunden, Samuel Koch – hier mit Katharina Bach – spielt die Titelrolle. Foto: Armin Smailovic

Sie merken also einen Unterschied?

Ja, im öffentlichen Verkehr und in vielen Einrichtungen. Die Schweiz zum Beispiel ist uns 30, 40 Jahre voraus. Kürzlich habe ich mit Ursula von der Leyen und der Europäischen Kommission darüber gesprochen, weil ich dachte, dass wir Unterstützung aus Europa gut gebrauchen könnten. Auf Länderebene können sie leider nicht viel helfen, aber ein Tipp der Kommission war: Blame and Shame.

Blamieren und Beschämen?

Die Dinge aufzuzeigen, um Deutschland ruhig auch zu beschämen. Wir sind im europäischen Vergleich unterdurchschnittlich unterwegs. Im Staatenbericht in Genf und vom Institut für Menschenrechte wird die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention in Deutschland wiederholt abgemahnt.

Wie sieht das unterwegs dann für Sie aus?

Ich versuche, möglichst unkompliziert aufzutreten. Wenn ich unterwegs bin, freue ich mich, wenn es kreative Lösungen gibt. Es ist auch nicht hilfreich, alles „überzuregulieren“.

Haben Sie ein Beispiel?

Der Auffahrtswinkel. In Deutschland werden viele Rampen abgebaut, weil sie nicht der DIN-Norm entsprechen. In der Schweiz hat man einfach drei Prozent Kulanz eingeräumt. In Deutschland steht man oft vor Gebäuden, bei denen die Rampe abgebaut werden musste, weil sie nicht der Norm entsprach. Ergebnis: Dann kommt man lieber gar nicht rein, statt mit dem falschen Winkel.

Zuletzt hat mich beim Oktoberfest ein Gabelstapelfahrer auf die Palette genommen. Samuel Koch

Und wie sehen kreative Lösungen aus?

Ich könnte mich gar nicht durch die Welt bewegen, wenn man nicht wie im Theater auch in der Welt kreative Lösungen finden würde. Zuletzt hat mich beim Oktoberfest ein Gabelstapelfahrer auf die Palette genommen, sonst wäre ich die 20 Stufen nicht hochgekommen zu meiner Einladung im Festzelt.

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Ist München eine problematische Stadt, was die Barrierefreiheit betrifft?

Ich bin mit Oberbürgermeister Dominik Krause im Gespräch, weil ich so überrascht bin von München, dass man hier in acht von zehn Etablissements nicht reinkommt, und man auch keine Anstalten macht, das zu ändern. Man könnte mal in einer Nacht-und-Nebel-Aktion an all diese Etablissements Aufkleber befestigen mit „Wir müssen draußen bleiben“ und einem durchgestrichenen Rollstuhl, weil Hunde offensichtlich mehr Zugangsrechte haben als Menschen mit Behinderung. Aber eigentlich möchte ich diesen lauten Aktivismus nicht betreiben, weil ich merke, dass er eher den Dialog verstopft.

Die Münchner Kammerspiele sind ein inklusives Ensemble. Macht das einen Unterschied?

Es macht auf jeden Fall einen Unterschied. Allein schon durch die Menschen, die speziell dafür angestellt sind, Inklusion zu ermöglichen. Dieses Theater ist so vielfältig aufgestellt wie kein anderes.

Die Kammerspiele haben es geschafft, Inklusion wirklich zu leben und auch in die Stadt zu tragen. Samuel Koch

Für die Kammerspiele wird aktuell eine neue Intendanz gesucht ab der Spielzeit 28/29. Haben Sie Angst vor potenziellen Veränderungen, was die inklusive Ausrichtung angeht?

Die Kammerspiele haben es geschafft, Inklusion wirklich zu leben und auch in die Stadt zu tragen. Ich bin besorgt, ob einem neuen Team bewusst ist, was für Ressourcen und Erfahrungsschätze in den Kammerspielen angesammelt wurden. Von den Innovationsmechanismen, die vor allem in der Intendanz von Barbara Mundel ausgebildet wurden, könnten viele lernen. Es ist meine Sorge, dass das unterschätzt wird und man nicht darauf aufbaut.

Und was das Ensemble betrifft?

Um meine persönliche Zukunft mache ich mir keine Gedanken. Aber ich mache mir Sorgen um diejenigen im Ensemble, die andere Lernbedingungen haben. Für mich ist Inklusion weniger eine technische Herausforderung, sie ist vor allem eine mentale Haltung. Ich bin oft in Unternehmen eingeladen, um über Diversität und Inklusion zu sprechen. Oft ackern sich dort die Inklusionsabteilungen an ihren Führungskräften ab. An den Kammerspielen hat man gerade eine Leitung, die hat diese Haltung rausgetragen bis ins kleinste Gewerk. Auf diesen mentalen Innovations- und Inklusionsprozess aufzubauen, dürfte nicht nur eine Verantwortung, sondern eine Pflicht sein für alle, die nachkommen.

Die Kammerspiele sind auch künstlerisch sehr erfolgreich, sie wurden vielfach ausgezeichnet, unter anderem für „Wallenstein“. Für die Titelrolle erhalten Sie den Bayerischen Kunstpreis. Was bedeutet Ihnen das?

Der Preis bedeutet eine Anerkennung des Geschaffenen. Das, was auf der Bühne zu sehen ist, basiert auf der vielen, vielen Arbeit, die im Verborgenen stattfindet. Das viele Ringen und nächtelange Schwitzen. Die sieben Stunden Aufführung sind ja nur ein Bruchteil dessen, was auf der Probe passiert. Die Wertschätzung gilt also auch all dieser unsichtbaren Arbeit. Ich freue mich total für die Kammerspiele, für das tolle Ensemble und für alle Abteilungen.

Sie hingen für einen Monolog schon kopfüber an Bungee-Seilen, in „Wallenstein“ am Marionetten-Spielkreuz. Da müssen Sie nicht nur Vertrauen in die Technik haben, sondern auch in die Kunst, dass das kein Spektakel wird.

Ja, das ist genau das, was ich nicht möchte: Effekte um des Effekts willen. Ich bin damit schon gescheitert, im Theater hat man viele Möglichkeiten, auf Effekte zu setzen. Aber mein Ansatz ist, dass alles dramaturgisch eingebunden sein muss. Bei der Marionette schwingt ein Leitmotiv aus „Wallenstein“ mit: Es ist der Geist, der sich den Körper baut. Wallenstein ist unentschlossen, kommt nicht ins Handeln, bis sich sein Geist eben diesen Körper neu baut. Das war für mich stimmig.