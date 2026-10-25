Nach seinem Unfall dachte Samuel Koch, es gibt nichts „Bescheuerteres“, als in seinem Zustand Schauspieler zu werden. Jetzt erhält er für seine Darstellungskunst einen wichtigen Preis. Aber es gibt noch mehr, wofür er sich einsetzt.

„Ich will schon etwas Sinnvolles machen auf der Welt“, sagt Samuel Koch. Veränderungspotenzial im Zusammenleben gebe es genug. Der Schauspieler, der seit seinem Unfall bei „Wetten, dass..?“ querschnittsgelähmt ist, scheint in diesem Ansinnen unermüdlich. Direkt vor dem Interview hat er zwei Meetings absolviert, eines für seinen Verein „Samuel Koch und Freunde e.V. – Wir helfen Helfern“. Ziemlich durchgetaktet ist er unterwegs. Im Theater, sagt er, könne man auf sehr freudige Art und Weise zum Nachdenken anregen. Das tut er auch in seiner Rolle als Wallenstein an den Münchner Kammerspielen. Für diese erhält er nun den Bayerischen Kunstpreis, für die „Performance des Jahres“.