Sam Spence komponierte in München Stücke für die National Football League. Eine Kunstaktion in Neulustheim erinnert an ihn.

Von Jürgen Moises, München

Es gibt Stücke von Sam Spence, die klingen, als würden verfeindete Nationen in den Krieg ziehen. Der heraufbeschworene Kampf ist aber derjenige zwischen zwei Football-Teams. In "The Autumn Wind", dem ein Gedicht von Mary Jane Carr zugrunde liegt, werden Football-Spieler zu mythologischen Helden. Und sehr vertraut klingende Stücke wie "Up She Rises" zeigen, wie volksnah Spence komponierte.