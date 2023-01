Am Wochenende war ihr Haus voll. Auf der Bühne standen Gerhard Polt und die Well Brüder, und da kamen sie alle in die Münchner Kammerspiele, beispielsweise Oberbürgermeister Dieter Reiter, Kulturbürgermeisterin Katrin Habenschaden oder auch Toten-Hosen-Sänger Campino. Aber wofür macht man Theater? Intendantin Barbara Mundel ist nicht dafür bekannt, Bühnenstars zu verpflichten, um das Publikum zu locken. Sie geht entschieden einen anderen Weg, den sie im Gespräch mit Alexander Krampe im Salon Luitpold am Freitag, 3. Februar, erörtern kann. "Warum Theater?" ist die Grundfrage, die an den vier Abenden der Gesprächsreihe gestellt wird. Den zweiten Teil bestreiten dann Christine Dössel (Süddeutsche Zeitung) und Simon Strauß (Frankfurter Allgemeine Zeitung) am 4. Februar. Sie erzählen aus der Sicht der Kritikerin und des Kritikers, was Theater im Idealfall sein kann.

Warum Theater?, 3., 4., 6. und 7. Februar, 19 Uhr, Salon Luitpold im Café Luitpold, Brienner Straße 11, www.cafe-luitpold.de