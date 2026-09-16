„Viel wird hier gesoffen, vielleicht weil die Figuren zwischen Tracht und Cargo-Hose einen Halt suchen auf der verbrunzten Bühne.“ Zugegeben, das klingt schon schwer nach der Wiesn. Der Satz, der im Dezember 2002 in der Süddeutschen Zeitung zu lesen war, entstammt allerdings einer Theaterkritik. Christian Stückl inszenierte damals im Volkstheater an der Brienner Straße die „Geierwally“ nach dem Roman von Wilhelmine von Hillern. Die Wally spielte Brigitte Hobmeier. Das Fazit der Kritik war eher hart: „Christian Stückl nimmt das Stück, wie es ist, hat weder eine affirmative noch eine ironisierende Haltung dazu“, heißt es da. Und weiter: „Doch wozu braucht’s eine Haltung, solange wir noch was zum Saufen haben?“

Am Donnerstag, 24. September, werden sich das ein paar verstreute Nachdenkliche auf der Theresienwiese möglicherweise auch fragen. Parallel dazu wird es in der Nähe, im Volkstheater in der Tumblingerstraße, eine neue Geierwally geben. Zur Saisoneröffnung hat sich Intendant Stückl den Heimatroman von 1875 um die unkonventionelle Walburga Stromminger ausgesucht; Regie führt Julia Prechsl, die Wally spielt – voraussichtlich sehr passend besetzt – Marlene Markt. Nach mehr als sieben Wochen Pause geht sie also wieder los, die Theatersaison. Und das mit Verve.

Theater 2026/2027 : Die neue Saison im Münchner Volkstheater – das sind die Höhepunkte König Ludwig trifft die Geierwally, und die Staatsoper freut sich auf eine Zusammenarbeit: die aktuelle Saison des Münchner Volkstheaters. Von Egbert Tholl ...

Gleich fünf Tage am Stück beenden die drei großen Schauspielhäuser der Stadt die lange Durststrecke. Dabei knüpft nicht nur das Volkstheater an Vergangenes an. Auch die Kammerspiele blicken zurück. Am 19. September 1926 eröffnete das Schauspielhaus an der Maximilianstraße mit Georg Büchners „Dantons Tod“ in der Inszenierung von Otto Falckenberg. Am Mittwoch, 23. September, beginnt mit Danton die diesjährige Jubiläumsspielzeit an den Kammerspielen.

Doch es wird sicher ganz anders sein, als vor 100 Jahren. Das Kollektiv „Post Paradies“ hat gemeinsam mit dem Ensemble an Büchners Drama entlanggearbeitet. Es soll eine „revolutionäre Spurensuche“ entstehen. Text und Regie stammen von Lizzy Timmers, die zuletzt mit dem Abschlussjahrgang der Otto-Falckenberg-Schule den Tschechow-Abend „Anna, Mascha und Julia“ an den Kammerspielen inszeniert hat, von der Kritik als temporeich, energetisch und aufrüttelnd gelobt. Die Erwartungen an „Danton“ dürfte das sicher geschürt haben.

Geht Revolution ohne Gewalt? Das ist eine der Fragen, der die Spurensuche „Danton“ an den Kammerspielen nachgehen will. Foto: Armin Smailovic

Das Residenztheater legt die große Premiere zu Saisonbeginn ebenfalls in bewährte Hände: Philipp Stölzl inszeniert Bertolt Brechts Dreigroschenoper. Das ist schon dahingehend spannend, als dass Stölzl gerne die Emotionen ausmalt, keine Scheu vor großem Gefühlsgestus hat. In seinem sechsstündigen „Vermächtnis“ von Matthew Lopez ließ sich dies genauso beobachten wie zuletzt mit den „Gschichtn vom Brandner Kaspar“ von Franz Xaver Kroetz. Brecht wollte allerdings überhaupt nicht, dass Gefühle das Publikum überwältigen. Die Welt soll als veränderbar begriffen werden. Es prallen in der „Dreigroschenoper“ also Gegensätze aufeinander, entstehen dürfte eine sehr eigene Melange. Premiere im Residenztheater ist am Sonntag, 27. September.

Zwischen diese großen Inszenierungen sind in den ersten fünf Tagen zu Saisonbeginn noch zwei kleinere Uraufführungen gestreut. Furcht vor Langeweile wäre also unbegründet. Den Neustart nach wochenlanger Trennung kann man spaßeshalber auch sportlich interpretieren und austesten, wer am längsten durchhält.

Dafür bietet sich der experimentellere Abend Philophobia – Intergalaktisches Cruisen im dunklen Wald von Heiki Riipinen am Volkstheater an. Premiere ist am Freitag, 25. September. Der norwegisch-dänisch-finnische Theatermacher rückt die von der Gesellschaft als anders Stigmatisierten ins Zentrum seiner Arbeit. Auf konventionelle Bühnenaufteilung verzichtet er dabei, das Publikum nimmt auf Teppichen, Sitzsäcken und Stühlen Platz.

Und im Marstall wird am Samstag, 26. September, die Uraufführung Reigen. Variationen von Anja Hilling zu sehen sein, eine Bearbeitung von Arthur Schnitzlers „Reigen“. Regie führt Ran Chai Bar-zvi, der am Volkstheater schon sehr überzeugende Arbeiten gezeigt hat. Spannend in seiner Unterschiedlichkeit ist der Saisonauftakt allemal. Das dürfte das Durchhalten einfach machen. Und was die Frage mit der Haltung und dem Saufen betrifft: Die wird in dieser Zeit an einem anderen Ort sicher praxisnah ergründet.