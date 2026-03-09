Eine Saharastaubwolke zieht über München . Der Himmel kann trüb erscheinen und Sonnenstrahlen wirken milchig. Am Mittwoch ist der Spuk dann wieder vorbei, erklärt Florian Baur vom Deutschen Wetterdienst (DWD). Ganz Deutschland sei davon betroffen.

In München liege derzeit eine mäßige Konzentration vor. In anderen Teilen der Republik sei die Intensität höher, sagt Meteorologe Baur. Momentan tritt das Wetterphänomen sogar eher schwach auf und nicht so prägnant wie in der Vergangenheit.

Anlass zur Sorge sei der Saharastaub nicht, sagt Andreas Walter, ebenfalls Meteorologe vom DWD. Zwar seien die Staubpartikel so klein, dass sie beim Einatmen in die Lunge eindringen könnten, aber für die meisten Menschen sei das unbedenklich. Ausnahme sind laut Walter Personen mit einer Vorerkrankung wie Asthma. Das könne nach mehreren Stunden im Freien zu Komplikationen führen. Gesunden Menschen rät Walter lediglich dazu, draußen keinen exzessiven Sport zu treiben. Auch für Haustiere sei der Saharastaub ungefährlich.

Der Staub entstehe im Norden der Sahara, erklärt der Wetterexperte. Voraussetzung dafür seien Bodenwinde mit hoher Geschwindigkeit und ein trockener Untergrund. Dann werden die Wüstenkörner einige Kilometer hoch in die Luft geweht und gelangen in die Atmosphäre. Durch die allgemeine Zirkulation dort erreiche der Staub dann andere Kontinente. Mancherorts wird dieser sogar benötigt: In Südamerika dient der Wüstensand als Dünger für den nährstoffarmen Boden.