Glosse von Wolfgang Görl

Der Wüstensturm der vergangenen Woche hat enthüllt, dass Münchens Autofahrer keineswegs eine so homogene Masse bilden, wie man bisher dachte. Waren die Experten des ADAC und der Stammtische bislang der Meinung, der ärgste Feind des hiesigen Automobilisten sei - neben natürlichen Feinden wie Radfahrern, Fußgängern und Langsamfahrern - der Schmutz auf der Karosserie, so zeigt sich jetzt, dass ein nicht geringer Teil durchaus mit einem komplett verstaubten Auto leben kann.

Gut, bei SUV-Fahrern gehört es zum Selbstverständnis, mit Wüstensand auf der Karosserie den Anschein zu erwecken, man komme gerade von einer Sahara-Safari, während man in Wirklichkeit die Kinder zur Kita chauffiert hat. Bislang besorgten sich Offroad-Piloten ihren Sand im Baumarkt, jetzt weht er kostenlos von Afrika herüber - ein warmer Regen, der die hohen Spritpreise etwas erträglicher macht.

Aber es sind ja nicht nur Geländefahrzeuge, die paniert wie ein Wiener Schnitzel durch Münchens Straßen rollen. Seriöse Autos sind auch dabei, deren Halter auf ein Atlantiktief hoffen, dessen Regenschauer den Wüstenstaub auf natürliche Weise vom Blech spülen - eine riskante Taktik, könnte doch der nächste Wolkenbruch mit Asche aus dem Ätna angereichert sein, ganz zu schweigen von einem Shitstorm, mit dem man heutzutage immer rechnen muss. Und auch tragische Helden haben die afrikanischen Staubwolken hervorgebracht, Frauen und Männer, die nun schon mehrere Tage und Nächte mit ihrem Schmutzvehikel in der Schlange vor der Autowaschanlage stehen und beten, noch vor dem Sonntag an der Reihe zu sein.

Apropos: Hätte man zum Jahresanfang so eine Waschstraße eröffnet, stünde man jetzt neben Elon Musk und Jeff Bezos auf der Liste der reichsten Menschen und könnte sich täglich einen Einkaufsbummel über den Viktualienmarkt leisten. Wie haben es die Münchner Autowäscher nur geschafft, dass ausgerechnet in ihrem Einzugsbereich so viel Sand vom Himmel fiel? Mit rechten Dingen ging es gewiss nicht zu, wahrscheinlich stecken finstere Mächte dahinter, das ist heutzutage ja überall so.

Übrigens profitieren die Waschanlagen-Betreiber gleich doppelt vom Sahara-Sand. Sie kassieren nicht nur für die Wagenwäsche, sondern versilbern auch noch den Sand, den sie von den Autos spülen. Nach Erkenntnissen des oberpfälzischen Geheimdiensts wird der Münchner Sahara-Staub mit Hilfe bewährter CSU-Kontaktleute auf die ostfriesische Insel Wangerooge exportiert. Dort hatte im Februar die vom Orkan Zeynep aufgepeitschte Nordsee den gesamten Strand weggespült - ein Desaster, denn eine Insel ohne Strand ist praktisch wertlos. Jetzt aber bekommen die Wangerooger einen super Beach aus feinstem Wüstensand direkt von der Autowäscherei. Auch hier sieht man: München hilft, wo immer es kann.