18. Juli 2019, 12:55 Uhr S-Bahn Was die Bahn bei der zweiten Stammstrecke neu plant

Die Bahn stellt ihre neuen Pläne für die zweite S-Bahn-Stammstrecke vor. Wichtigste Änderung: Der Halt am Ostbahnhof soll verlegt werden, die Trasse entsprechend anders verlaufen.

Neu ist auch, dass zwischen den beiden Gleistunneln eine dritte Röhre als Fluchtweg gegraben werden soll - dafür entfallen vier Rettungsschächte.

Das alles soll 100 bis 200 Millionen Euro mehr kosten, die Bauarbeiten aber nicht noch länger verzögern, als ohnehin schon bekannt.

Von Heiner Effern

Die zweite Stammstrecke für die Münchner S-Bahn wird wegen neuer Baupläne 100 bis 200 Millionen Euro teurer werden. Damit bewege man sich aber noch deutlich im Puffer der maximal veranschlagten 3,8 Milliarden Euro, sagte Stammtrecken-Projektleiter Markus Kretschmer von der Deutschen Bahn (DB) am Donnerstag. Als Rettungsweg soll nun eine dritte Röhre gegraben werden - zwischen den beiden Tunneln für die Gleise. Dafür sowie für die neue Trassenplanung im Osten und die Verlegung des Halts am Ostbahnhof muss die Bahn zwei neue Genehmigungen einholen.

Das hat auch Auswirkungen auf den Zeitplan. Für den zusätzlichen Tunnel auf dem westlichen Abschnitt der Strecke soll ein einfaches Planänderungsverfahren reichen. Für die Ostseite wird allerdings ein aufwändiges, neues Planfeststellungsverfahren nötig. Dafür veranschlagt die Bahn maximal zweieinhalb Jahre an Aufschub. Die entsprechenden Anträge will die Bahn schon in Kürze beim Eisenbahn-Bundesamt einreichen. Neue Gerichtsverfahren erwartet sie nicht, da alle bisherigen Kläger bereits informiert seien und zudem in der Regel besser gestellt würden, sollte die Umplanung genehmigt werden. Das bestehende Baurecht gilt aber weiter, die Bahn wird am Hauptbahnhof, am Marienhof und am Haidenauplatz wie geplant ihre Bauarbeiten fortsetzen oder beginnen.

Diese Verzögerung von gut zwei Jahren könne wettgemacht werden, da mit den neuen Plänen schneller gebaut werden könne, sagte Projektleiter Kretschmer. Der Betriebsstart der zweiten Stammstrecke sei, wie vor zwei Wochen verkündet, für Ende 2028 vorgesehen. In dieser Zeit könne man zudem bis 2023 ein neues elektronisches Stellwerk am Ostbahnhof errichten, das die bestehende S-Bahn-Stammstrecke deutlich weniger störungsanfällig machen soll.

Durch den nun geplanten dritten Tunnel als Fluchtweg fielen vier aufwändig zu bauende Rettungsschächte weg. Zudem würde der neue Halt am Ostbahnhof, der an der Friedenstraße liegen soll, laut Bahn die Arbeiten bedeutend erleichtern. Die komplexen Abläufe am engen Orleansplatz entfielen, die Bautiefe betrüge nur noch 16 Meter statt wie bisher geplant 35 Meter. Die Bahn kündigte zudem an, durch neue, längere Züge die Kapazität der zweiten Stammstrecke um 25 Prozent erhöhen zu wollen.

Grundzüge der neuen Pläne hatten Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU), Ministerpräsident Markus Söder (CSU), Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) und der oberste Bahnchef Richard Lutz bereits am 2. Juli verkündet. Da wurde die zweijährige Verzögerung des bislang für 2026 vorgesehenen Betriebsstarts noch hauptsächlich mit den umfangreichen Änderungen am Hauptbahnhof erklärt. Dort wird die Stadt für 400 Millionen Euro vorsorglich einen Tunnel für die gewünschte U-Bahn U9 errichten - der war in den bisherigen Plänen nicht enthalten. Diese zwei Jahre Verzögerung kann die DB nun für massive Änderungen ihres Konzepts nutzen.

Großer Gewinner der neuen Pläne ist der Stadtteil Haidhausen. Dort fallen demnach beide vorgesehenen Großbaustellen weg: der Rettungsschacht an der Kellerstraße und der neue S-Bahnhof am Orleansplatz. Insgesamt streicht die DB fünf Rettungsschächte: neben Haidhausen die Zugänge an der Donnersberger Brücke, an der Zollstraße (nähe Hauptbahnhof), am Lenbachplatz und an der Maximilianstraße. Ein neuer Rettungsschacht wird am DB-Gelände an der Rosenheimer Straße dazukommen.