Von Heiner Effern und Klaus Ott

Geheimniskrämerei - das ist eine noch sehr milde Beschreibung dessen, was derzeit bei der S-Bahn geschieht. Konkret: bei der zweiten Stammstrecke, die den Großraum München vor dem Verkehrsinfarkt bewahren soll und an der bereits gebaut wird. Ob das Großprojekt irgendwann auch vollendet wird, hängt ganz davon ab, was der zweite Tunnel samt Zulaufstrecken am Ende kosten wird - und wer bezahlt. Bis zu 7,2 Milliarden Euro soll das Vorhaben inzwischen verschlingen, rund doppelt so viel wie geplant.