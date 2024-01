Von Klaus Ott

Entscheidet am Ende ein Gericht, wer die Zeche zahlt beim ganz schön teuren Ausbau der Münchner S-Bahn mit der zweiten Stammstrecke? Kommt es eines Tages gar zu einem Milliarden-Prozess; ähnlich wie bei dem riesigen Bahnprojekt Stuttgart 21, wo auch vieles schiefläuft? Jürgen Baumgärtner, einer der besten Kenner der zweiten Stammstrecke in München, würde das gerne verhindern. Der CSU-Abgeordnete im bayerischen Landtag, der dort den Ausschuss für Wohnen, Bau und Verkehr leitet, mag ein solches Szenario aber auch nicht ausschließen. Alles, was in einem Vertrag nicht hinreichend geklärt sei, könne zu Streit bei Gericht führen, warnt der CSU-Politiker.