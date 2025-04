S-Bahn in München:Millionenauftrag für nächsten Teil der zweiten Stammstrecke

Mit einem Auftrag über Hunderte Millionen Euro geht der Bau der zweiten Stammstrecke in München in die nächste Etappe. Im Juni sollen die Arbeiten beginnen, zu denen der Rohbau einer mehrere Kilometer langen Tunnelröhre vom Marienhof in der Innenstadt zum Ostbahnhof auf der anderen Isarseite gehört, wie der Schweizer Konzern Implenia meldet. Das Unternehmen hat zusammen mit Hochtief Infrastructure den Auftrag erhalten, dessen Volumen im hohen dreistelligen Millionenbereich liegt, wie die Deutsche Bahn mitteilt.