Von Klaus Ott

Der geschriebene Hilferuf, der am 7. Oktober 2020 in äußerst heikler Sache von München nach Berlin erging, von Parteifreundin zu Parteifreund, ist nur etwas mehr als eine Seite lang. Ganze 23 Zeilen, um genau zu sein; inklusive Anrede: "Sehr geehrter Herr Bundesminister, lieber Andreas". Die 23 Zeilen waren bislang nicht an die Öffentlichkeit gedrungen. Sie genügen jetzt völlig, um die CSU bei Bayerns größtem und wichtigstem Verkehrsprojekt noch mehr in Bedrängnis zu bringen, als das derzeit schon der Fall ist.