Von Klaus Ott

Eine Seite Vertragstext für eines der größten und teuersten Infrastruktur-Vorhaben in Deutschland - kann das sein? Ja, das kann sein, wenn zwei Politiker derselben Partei einander gegenüber sitzen und mal eben ein Milliardenprojekt durchwinken. Genau so haben am 25. Oktober 2016 Bayerns damaliger Ministerpräsident Horst Seehofer und Alexander Dobrindt, zu jener Zeit Bundesverkehrsminister, die Finanzierung der zweiten Stammstrecke für die Münchner S-Bahn vereinbart.