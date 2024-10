Am Samstag spielten sich am Pasinger Bahnhof teils chaotische Szenen ab. Die Reisenden wurden nur spärlich informiert, da auch die Anzeigentafeln nicht funktionierten und es keine Durchsagen gab. Im Bahnhofstunnel liefen Reisende hin und her, in manchen S-Bahnen saßen die Fahrgäste lange, nur um dann zu erfahren, dass nichts ging. Lediglich einige junge Männer in orangefarbenen Warnwesten bemühten sich, Ordnung ins Chaos zu bringen, wussten aber selbst zunächst nicht Bescheid.

Von der Nordseite des Bahnhofs fuhren in großen Zeitabständen Großraumtaxen im Schienenersatzverkehr (SEV), für die Menge an Menschen jedoch bei Weitem nicht genug. So warteten Dutzende verhinderte S-Bahn-Passagiere, die zum Wandern wollten ebenso wie Leute, die zur Arbeit mussten oder Angehörigen betreuen wollten.

Da die SEV-Taxen von Pasing bis zu den Endhaltestellen pendelten, hatten Menschen an den Zwischenhalten kaum eine Chance zuzusteigen – die Taxen kamen bereits voll besetzt an. Es bildeten sich spontan Fahrgemeinschaften von Menschen mit dringenden Terminen, die sich Taxis teilten und diese selbst bezahlten, in der Hoffnung, die Bahn würde die Kosten erstatten.

Auch am Sonntag dauert die Störung an. Die Linie S 8 fährt nur zwischen Flughafen und Ostbahnhof. Zwischen Pasing und Herrsching verkehren der DB zufolge weiterhin keine S-Bahnen, der SEV mit Taxis zwischen Pasing und Herrsching besteht weiter. Die Linie S2 verkehrte am Samstag nicht zwischen Heimeranplatz und Dachau, am Sonntag wurde der nördliche Außenast zwischen Allach und Petershausen/Altomünster wieder in Betrieb genommen. Der SEV mit Taxis zwischen Heimeranplatz und Allach hält auch in Laim.

Ohnehin ist die Stammstrecke am Wochenende wegen der Bauarbeiten gesperrt, die Linien S4 und S6 fahren nach Baustellenfahrplan im 20-Minuten-Takt. Auf den weiteren S-Bahnlinien im Raum München hat sich der Verkehr nach Angaben der Deutschen Bahn bereits normalisiert. „Unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen arbeiten unter Hochdruck an der Störungsbeseitigung“, versichert die Bahn. Die Kunden sollten mehr Zeit einzuplanen und sich vor Fahrtantritt im DB Navigator, auf bahn.de und bei der S-Bahn informieren.