Ein 38-Jähriger will am Stachus in die S-Bahn einsteigen. Doch offenbar verwechselt er dabei etwas.

Ein 38-jähriger Mann ist am frühen Montagnachmittag an der S-Bahn-Station am Stachus vom Bahnsteig ins Gleis gestiegen, wie die Bundespolizei am Dienstag mitteilte. Der offenbar stark alkoholisierte Mann näherte sich einer einfahrenden S-Bahn der Linie S7 in Richtung Wolfratshausen und wollte einsteigen, stürzte dabei aber im Bereich der Kupplungsstücke zwischen zwei Zugteilen hindurch aufs Gleis. Der Polizei zufolge verwechselte er wohl aufgrund seiner Alkoholisierung die Lücke zwischen den beiden Wagen mit einer offenen S-Bahn-Tür.

Andere Fahrgäste zogen den 38-Jährigen zusammen mit einem Mitarbeiter der Bahnsteigaufsicht zurück auf den Bahnsteig, verständigten den Rettungsdienst und leisteten bis zu dessen Eintreffen Erste Hilfe. Der Mann zog sich mittelschwere Rippenverletzungen und Schürfwunden zu, er wurde in einer Münchner Klinik behandelt.

Videoaufzeichnungen zeigten, dass ein Fremdverschulden und strafbares Handeln Dritter ausgeschlossen werden könne, teilt die Polizei weiter mit. Durch den Unfall sei es zu geringfügigen Beeinträchtigungen im Betriebsablauf der Münchner S-Bahn gekommen.