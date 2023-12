Mit einem neuen Konzept soll die S-Bahn auf der Stammstrecke flexibler und damit pünktlicher werden: Wie die Deutsche Bahn am Donnerstag mitteilte, läuft seit dieser Woche ein bundesweit bislang einmaliges Pilotprojekt zum sogenannten Flexfahren auf der S-Bahn-Stammstrecke.

Für jede Fahrt ist dort ein bestimmtes Zeitfenster, ein sogenannter Slot, vorgesehen. Bisher galt: Verspätete sich ein Zug, mussten die anderen auf ihren Slot warten, etwa in Pasing oder am Ostbahnhof, und verspäteten sich ebenfalls. Seit dieser Woche gilt: Wer zuerst kommt, fährt zuerst. Nach diesem Prinzip fahren Züge bis zu zwei Minuten früher ab, wenn gerade ein Slot frei ist.

Damit Fahrgäste ihren Zug nicht verpassen, hat die Bahn die Abfahrtszeiten für die Stammstreckenstationen in den Fahrplänen um zwei Minuten auf die jeweils frühestmögliche Abfahrtszeit vorverlegt. Auf den Anzeigen am Bahnsteig ist dann statt einer Minutenangabe ein Countdown-Symbol zu sehen. Es zeigt an, dass die S-Bahn innerhalb der nächsten Minuten abfährt.

"Wir haben das Flexfahren vorher getestet und waren von den Ergebnissen überzeugt. Deswegen führen wir es nun bis auf Weiteres als neuen Standard ein und erhoffen uns davon einen positiven Effekt für pünktlichere Züge und ein stabileres S-Bahn-System", sagt S-Bahn-Chef Heiko Büttner. Das Ganze sei Teil einer Qualitätsinitiative mit dem Namen "Starke S-Bahn München - Programm 14plus".

Die Münchner S-Bahn stellt die Geduld vor allem von Pendlern immer wieder mit Verspätungen sowie geplanten oder ungeplanten Stammstreckensperrungen auf die Probe. Zuletzt war sie nach dem starken Schneefall in München tagelang nicht regulär gefahren.