Mit einem neuen Konzept soll die S-Bahn auf der Stammstrecke pünktlicher werden: Für jede Fahrt ist dort ein bestimmtes Zeitfenster, ein sogenannter Slot, vorgesehen. Bisher galt: Verspätete sich ein Zug, mussten die anderen auf ihren Slot warten, etwa in Pasing oder am Ostbahnhof, und verspäteten sich ebenfalls. Seit dieser Woche gilt: Wer zuerst kommt, fährt zuerst. Nach diesem "Flexfahren" genannten Prinzip fahren Züge bis zu zwei Minuten früher ab, wenn gerade ein Slot frei ist.

Damit Fahrgäste ihren Zug nicht verpassen, hat die Bahn die Abfahrtszeiten für die Stammstreckenstationen in den Fahrplänen um zwei Minuten auf die jeweils frühestmögliche Abfahrtszeit vorverlegt. Auf den Anzeigen am Bahnsteig ist dann statt einer Minutenangabe ein Countdown-Symbol zu sehen. Es zeigt an, dass die S-Bahn innerhalb der nächsten Minuten abfährt.