Bei einem Streit in einer S-Bahn in München soll ein 51-Jähriger einen Unbekannten mit einem Küchenmesser an der Hand verletzt haben. Der mit 2,2 Promille alkoholisierte Mann habe außerdem Sicherheitsmitarbeiter der Bahn rassistisch beleidigt, teilte die Bundespolizei mit. Er war der Polizei demnach bereits mehrfach aufgefallen. Am Donnerstag sollte er einem Haftrichter vorgeführt werden.