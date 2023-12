Auch wenn der Personenverkehr erst von 22 Uhr an bestreikt werden soll, erwartet die Bahn einer Mitteilung zufolge bereits von 20:00 Uhr an "massive Beeinträchtigungen". Diese würden bis in die Nacht von Freitag auf Samstag andauern. Die S-Bahnen werden demnach in diesem Zeitraum in einem 60-Minuten-Takt verkehren. Die S8, die den Flughafen anfährt, in einem 20-Minuten- beziehungsweise 40-Minuten-Takt.

Die Bahn bittet Reisende, in diesem Zeitraum soweit möglich auf Fahrten zu verzichten. Für aktuelle Informationen verweist sie auf ihre Website www.s-bahn-muenchen.de/aktuell oder die App München Navigator unter www.s-bahn-muenchen.de/app.