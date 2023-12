Auch wenn der Personenverkehr erst von 22 Uhr an bestreikt werden soll, erwartet die Bahn einer Mitteilung zufolge bereits von 20 Uhr an "massive Beeinträchtigungen". Diese würden bis in die Nacht auf Samstag andauern. Die S-Bahnen werden demnach in diesem Zeitraum in einem 60-Minuten-Takt verkehren. Die S8, die den Flughafen anfährt, fährt in einem 20-Minuten- beziehungsweise 40-Minuten-Takt.

Die Deutsche Bahn bittet Reisende, in diesem Zeitraum weitestgehend auf Fahrten zu verzichten. Für aktuelle Informationen verweist sie auf ihre Website www.s-bahn-muenchen.de/aktuell oder die App München Navigator unter www.s-bahn-muenchen.de/app.