Was heute in München passiert ist.

Wann die S-Bahn wieder streikt, was das Frühlingsfest Neues zu bieten hat und mehr.

Von Katharina Federl

DER TAG IN MÜNCHEN

Der Milliarden-Abzocke auf der Spur Allein in München hat es schon mehr als 500 Verfahren wegen Subventionen gegeben, die in der Pandemie unberechtigt eingestrichen wurden. Die Aufarbeitung der Corona-Gaunereien wird die Staatsanwaltschaft noch Jahre beschäftigen (SZ Plus).

Das gibt es Neues auf der Mini-Wiesn Bierzelt, Feuerwerk, Oldtimer-Treffen und Flohmarkt: Das Frühlingsfest kann in diesem Jahr endlich wieder uneingeschränkt stattfinden. Auf was man sich sonst noch freuen darf.

80 Meter Tunnel sind fertig Doch bis Züge durch die Röhre der zweiten S-Bahn-Stammstrecke fahren können, wird es wohl noch 14 Jahre dauern. Die Bahn präsentiert einen Zwischenstand zu den Arbeiten am westlichen Tunnelportal - und erklärt, welche Aufgaben nun bevorstehen.

Streik bei der Münchner S-Bahn am Freitag Bundesweit sollen Bahn-Mitarbeiter in der Früh ihre Arbeit niederlegen. Auch die Beschäftigten der S-Bahn sind zum Warnstreik aufgerufen. Die Deutsche Bahn rechnet mit gravierenden Auswirkungen.

Kein Sexualdelikt auf dem Nockherberg - Polizei spricht von einem Unfall Eine junge Frau kam auf dem Starkbierfest verwirrt und blutend von der Toilette zurück, zunächst gingen die Beamten von einer Vergewaltigung aus. Die Ermittlungen ergeben ein anderes Bild.

Wie München gegen Hasskriminalität kämpft Mehr als 400 Fälle wurden 2022 angezeigt - doch nur etwa jedes zehnte Opfer geht überhaupt zur Polizei. Eine neue Kampagne will Betroffenen nun Hilfe leisten - und Zeugen zu mehr Zivilcourage ermutigen.

Gericht: Frau klagt wegen Bauchschuss durch Polizei auf Schmerzensgeld (SZ Plus)

Rathaus: München soll Modellkommune für Cannabis werden

Politik: CSU nennt "Flop Five" der Münchner Stadtregierung

Prozess: Mann verkauft keine Drogen - und muss deshalb ins Gefängnis (SZ Plus)

Wegen stinkender Durian-Frucht: Gasalarm in Münchner Einkaufszentrum

MÜNCHEN ERLESEN

UNSER FREIZEITTIPP

Restaurants in München | Bars in München | Frühstück und Brunch

Zu den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg