Wegen des Sturms über Südbayern in der Nacht kommt es bei der Bahn zu größeren Problemen im Großraum München. Die Strecke von München nach Freising ist wegen einer Oberleitungsstörung kurz vor Freising teilweise gesperrt, wie die Bahn mitteilte. Dort war ein Baum in die Oberleitung gefallen. Das betrifft nicht nur die S-Bahn-Linie S 1, die deshalb derzeit nur zum Flughafen fährt, sondern auch alle Regionalzüge von und in Richtung Landshut.

Diese Strecke ist derzeit nur auf einem Gleis befahrbar, die Bahn spricht von "erheblichen Verspätungen" und kurzfristigen Zugausfällen. Sie lässt nach eigenen Angaben zwischen Neufahrn und Freising einen Bus als Ersatzverkehr fahren. Ein weiteres Problem für die Bahn: Kurz hinter Freising, bei Langenbach, ist ein weiterer Baum umgestürzt und in die Oberleitung geraten, dort ist ebenfalls nur ein Gleis zu nutzen. Die Strecke München-Freising-Landshut ist viel befahren, da dort alle Züge Richtung Ostbayern, also nach Regensburg und Passau verkehren.

Wegen eines Baums in der Stromleitung ist auch die Strecke der S 2 zwischen Markt Schwaben und Erding seit dem Morgen gesperrt. Dort wurde ein Schienenersatzverkehr mit Bussen und Taxis eingerichtet, wie die Bahn mitteilt. Beeinträchtigungen meldet sie auch rund um Grafing, das betrifft die Linien S 4 und S 6. Insgesamt sei wegen der witterungsbedingten Störungen im ganzen S-Bahn-Netz mit Problemen zu rechnen. Es komme zu Verzögerungen von bis zu 20 Minuten und auch zu Zugausfällen, meldet die Bahn.

Betroffen ist auch der Zugverkehr zwischen Garmisch-Partenkirchen und München. Die Strecke ist zwischen Huglfing und Uffing am Staffelsee gesperrt. Der Grund auch hier: ein Baum in der Oberleitung. Die Züge aus Richtung München verkehren laut Bahn bis Huglfing und enden dort vorzeitig. Die Züge aus Richtung Garmisch-Partenkirchen verkehren bis Uffing am Staffelsee und enden dort. Dazwischen fährt ein Bus als Ersatzverkehr.

Wegen Unwetterschäden wurden auch zwei Teilstrecken im Netz der Bayerischen Oberlandbahn (BOB) gesperrt: die Strecken Holzkirchen - Schaftlach und Schliersee - Bayrischzell.

Flughafen stoppt Abfertigung für eine halbe Stunde

Am Münchner Flughafen wurde in der Früh um kurz vor sechs Uhr für eine halbe Stunde die Abfertigung komplett gestoppt. Grund war das Gewitter, wie eine Sprecherin sagte. In der Folge komme es zu Verspätungen, auch seien 20 Flüge witterungsbedingt gestrichen worden. Das müsse aber nicht wegen des Sturms über Südbayern erfolgt sein, sondern könne auch an den Bedingungen am jeweiligen Start- oder Zielflughafen liegen. Steht über dem Airport im Erdinger Moos eine Gewitterzelle, ist es üblich, aus Sicherheitsgründen die Abfertigung zu stoppen, das heißt, keine Passagiere mehr aus den Fliegern ein- und aussteigen zu lassen und kein Gepäck mehr zu verladen.

Wegen abgebrochener Äste oder umgestürzter Bauzäune war die Münchner Feuerwehr in der Nacht zwar oft im Einsatz, passiert ist allerdings bislang nichts Schlimmes, wie es Morgen hieß. Unter anderem sicherte sie in Sendling in der Nähe der Rudi-Sedlmayer-Halle eine Traglufthalle über einem Tennisplatz, die im Sturm zusammengefallen war, und suchte sie nach Personen im Inneren ab, fand aber keine. An der Heimeranstraße wurde auf einer Dachterrasse im sechsten Stock ein Trampolin fortgeweht und hing absturzgefährdet an der Brüstung fest, wie ein Sprecher sagte. Höhenretter der Feuerwehr sicherten es schließlich. Von vier Uhr bis neun Uhr morgens rückte die Münchner Berufsfeuerwehr nach eigenen Angaben zu etwa 30 Einsätzen im Stadtgebiet aus.