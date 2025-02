S-Bahn in München:Verspätungen und Zugausfälle auf Stammstrecke

Auf der Münchner Stammstrecke kommt es am Mittag zu Verspätungen von bis zu 60 Minuten, Umleitungen und Teilausfällen. Grund dafür seien die Reparaturen an einem Signal im Stadtteil Laim, wie die Bahn auf X mitteilte. Laut einem Bahnsprecher handelt es sich um eine technische Störung. Details zur Ursache waren zunächst nicht bekannt. Ein Technikteam sei demnach vor Ort, eine Prognose zur Dauer der Einschränkungen gab es am Mittag jedoch bisher nicht.